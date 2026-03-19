China anuncia nuevos hallazgos de minerales estratégicos en medio de pulsos tecnológicos

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Pekín, 19 mar (EFE).- China anunció el hallazgo de nuevos yacimientos de minerales estratégicos, entre ellos tierras raras, fluorita, barita y antimonio, en varias provincias del país, mientras persisten las tensiones tecnológicas y comerciales con Estados Unidos.

Los depósitos fueron identificados en las provincias de Sichuan (centro) y Gansu (noroeste) como parte de una nueva ronda de exploración impulsada por las autoridades chinas, informó este jueves el medio local The Paper.

Los minerales identificados tienen usos diferenciados: las tierras raras son clave para sectores tecnológicos avanzados, el antimonio se emplea en ámbitos como la defensa y las baterías, mientras que la fluorita y la barita tienen aplicaciones principalmente industriales.

Según el Ministerio de Recursos Naturales, estos hallazgos se enmarcan en las acciones estratégicas para reforzar la prospección minera durante el periodo del XIV Plan Quinquenal (2021-2025), en el que China ha incrementado también sus reservas de recursos como uranio, cobre, oro, litio y potasio.

El informe oficial recoge asimismo el descubrimiento de varios grandes yacimientos de petróleo y gas, así como la identificación de nuevas bases de recursos minerales de gran escala en distintas regiones del país.

Entre ellas figuran un yacimiento de cobre de más de 100 millones de toneladas en el Tíbet (suroeste), el depósito de oro de Xiling en la provincia de Shandong (este) y un gran yacimiento de litio en la mencionada región de Sichuan, considerado el mayor de Asia.

China, que posee un 49 % de las tierras raras del planeta, controla también más del 70 % de la producción mundial y casi el 90 % de su procesamiento.

El gigante asiático ha reforzado en los últimos años el control sobre estos recursos, considerados clave para industrias como la electrónica, la automoción o la defensa, en medio de las restricciones tecnológicas impuestas por Estados Unidos. EFE

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