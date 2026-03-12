China apoya «fortalecer comunicación» con Corea del Norte al reanudar conexión ferroviaria

Pekín, 12 mar (EFE).- El Gobierno chino apoyó este jueves el fortalecimiento de la comunicación entre su Estado y Corea del Norte para «crear condiciones que hagan más convenientes los desplazamientos bilaterales», en un momento de estrechamiento de relaciones con la prevista reanudación hoy del servicio ferroviario entre Pekín y Pionyang.

El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun declaró hoy en una rueda de prensa que «China y Corea del Norte son vecinos amistosos» y que «mantener la operación normal de los trenes de pasajeros es de gran importancia para facilitar el intercambio de personas entre ambos países».

Guo aseveró que China apoya que los organismos competentes de ambas partes «fortalezcan la comunicación para crear condiciones más convenientes para los desplazamientos bilaterales».

China y Corea del Norte reanudarán este jueves el servicio ferroviario internacional de pasajeros entre Pekín y Pionyang con la salida prevista esta tarde desde la capital china del primer tren en más de seis años, tras la suspensión de la conexión en 2020 por la pandemia de covid-19.

El restablecimiento del servicio anunciado recientemente por el Grupo Estatal de Ferrocarriles de China, que prevé trenes en ambos sentidos cuatro días por semana entre las capitales de los dos países y conexiones diarias entre la ciudad china de Dandong, en la provincia nororiental de Liaoning, y Pionyang.

China sigue siendo el principal socio comercial de Corea del Norte, país con el que comparte una frontera de más de 1.400 kilómetros, en un contexto marcado por las sanciones internacionales contra Pionyang y por el estrechamiento de los lazos de este con Moscú. EFE

