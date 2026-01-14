China apuesta por reforzar vínculos con Argentina sin confirmar visita de Milei este año

Pekín, 14 ene (EFE).- El Ministerio chino de Exteriores subrayó este miércoles su disposición a reforzar los intercambios y la cooperación con Argentina, aunque no confirmó si el presidente de ese país, Javier Milei, visitará China este año.

La portavoz del departamento Mao Ning declaró en una rueda de prensa que no dispone «por el momento» de información sobre un posible viaje de Milei, quien en una entrevista reciente aventuró la posibilidad de ir a China en 2026.

Mao recalcó que Pekín concede «gran importancia» al desarrollo de las relaciones con Argentina y está «dispuesto a fortalecer los intercambios a todos los niveles», profundizar la confianza política mutua, impulsar la cooperación práctica y generar beneficios para los pueblos de ambos países.

China es uno de los principales socios comerciales de Argentina y un destino clave para sus exportaciones agrícolas, además de un proveedor relevante de manufacturas y bienes de capital.

Las relaciones entre los dos países se han mantenido estables y económicamente crecientes desde la llegada al poder de Milei, quien pasó de una retórica abiertamente crítica hacia Pekín durante la campaña y los primeros meses de mandato a un enfoque más pragmático centrado en los vínculos comerciales y financieros.

Ese giro se consolidó a lo largo de 2024 y 2025 con la renovación del acuerdo de intercambio de divisas entre ambos países y con contactos de alto nivel, incluido un encuentro bilateral entre Milei y el presidente chino, Xi Jinping, en la cumbre del G20 celebrada en Río de Janeiro (Brasil) en 2024.

En ese encuentro, los mandatarios acordaron ampliar las relaciones comerciales y también se cursaron mutuamente invitaciones oficiales para visitar sus respectivos países. EFE

