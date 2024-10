China asegura que la relación militar con EEUU se está «estabilizando» gracias al diálogo

Pekín, 26 sep (EFE).- China afirmó este jueves que sus relaciones castrenses con Estados Unidos se están «estabilizando» gracias a que ambos Ejércitos están manteniendo de nuevo diálogos estratégicos de alto nivel con vistas a evitar errores de cálculo.

«Los dos Ejércitos mantienen comunicación de alto nivel pero también en cuanto a políticas y mantienen diálogos institucionalizados e intercambios en campos especializados. Estos contactos buscan mejorar el entendimiento mutuo, evitar errores de cálculo y gestionar y controlar riesgos», señaló este jueves el portavoz de la cartera de Defensa Zhang Xiaogang en rueda de prensa.

El Gobierno estadounidense señaló el miércoles que China le informó con antelación del primer lanzamiento hecho público en décadas de un misil balístico de largo alcance y le agradeció el aviso, considerando que es un paso en la buena dirección.

Sobre el lanzamiento, el portavoz Zhang señaló que la política nuclear de China es «estable, coherente y predecible» y reiteró que el país asiático siempre ha seguido una política de «no ser el primero en utilizar armas nucleares y una estrategia nuclear centrada en la autodefensa».

«China no participa en carreras armamentistas y se ha comprometido a no utilizar ni amenazar con utilizar armas nucleares contra estados no nucleares o en regiones libres de armas nucleares, y mantiene sus capacidades nucleares al nivel mínimo requerido por la seguridad nacional», señaló.

China lanzó a aguas del Pacífico un misil balístico intercontinental, con capacidad de alcanzar territorio estadounidense, que transportaba una ojiva explosiva y amerizó en la zona prevista. Fue la primera vez en 44 años que el país hizo pública una prueba de este tipo.

Con el lanzamiento, según el Ministerio chino de Defensa, se buscaba probar el desempeño de su armamento y la efectividad de su entrenamiento militar, dos objetivos que ese gabinete consideró que se alcanzaron.

La extrema opacidad del programa nuclear chino ha suscitado críticas de países como Estados Unidos, que estima que el gigante asiático cuenta con más de 500 cabezas nucleares operativas y podría duplicar esta cifra para 2030.

Una portavoz del Pentágono consideró positivo que Pekín les informara: «Es algo bueno y que se mueve en la dirección adecuada. Reduce el riesgo de cualquier percepción errónea y error de cálculo», dijo.

A finales de septiembre, altos cargos militares de China y de Estados Unidos mantuvieron en Pekín una ronda de diálogo tras reanudar el pasado enero este tipo de encuentros, que fueron suspendidos durante dos años por el deterioro de las relaciones. EFE

jco/cg