China asegura que sus sanciones a entidades japonesas no afectarán al comercio bilateral

2 minutos

Pekín, 26 feb (EFE).- China aseguró este jueves que las sanciones impuestas a 20 entidades japonesas no afectarán al comercio bilateral ni a los intercambios económicos normales entre ambos países, e insistió en la necesidad de las medidas para frenar la «militarización» de Japón y sus supuestas «ambiciones nucleares».

La portavoz del Ministerio de Comercio chino He Yongqian afirmó hoy en rueda de prensa que la inclusión de las empresas en la lista de control de exportaciones y en la lista de observación se dirige «solo a un pequeño número de entidades» y se limita a artículos de doble uso, es decir, productos con posibles aplicaciones civiles y militares.

«La acción de China conforme a la ley no afecta a los intercambios económicos y comerciales normales entre China y Japón», señaló la portavoz, que añadió que las compañías japonesas que «operan con integridad y cumplen la normativa» no deben preocuparse por las medidas.

He defendió que Pekín actúa como un «país responsable» que cumple sus obligaciones internacionales en materia de no proliferación y subrayó que la decisión, anunciada el pasado 24 de febrero, es «completamente justificada, razonable y legal».

Las restricciones implican la prohibición de exportar artículos de doble uso a las entidades afectadas, así como la suspensión de determinadas transferencias desde el extranjero de productos de esa naturaleza procedentes de China.

Tras el anuncio inicial, grandes firmas de defensa japonesas registraron caídas en bolsa.

Entre las empresas incluidas figuran filiales de Mitsubishi Heavy Industries y otras compañías del sector aeroespacial y naval, en medio de crecientes fricciones entre Pekín y Tokio en materia de seguridad regional, incluida la cuestión de Taiwán, que ha motivado el más reciente de los desencuentros entre ambos países. EFE

