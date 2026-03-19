China celebra la tregua entre Afganistán y Pakistán y pide un «alto el fuego duradero»

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Pekín, 19 mar (EFE).- El Gobierno chino celebró este jueves la tregua de cinco días anunciada por Pakistán en su ofensiva militar en Afganistán tras la mediación de Arabia Saudí, Catar y Turquía, una suspensión temporal de las hostilidades confirmada por Kabul.

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian declaró hoy en una rueda de prensa que espera que «ambos países mantengan la calma y la contención, reanuden las conversaciones de paz a la mayor brevedad posible y logren un alto el fuego integral y duradero en un futuro cercano».

Lin instó a «gestionar adecuadamente las contradicciones y diferencias a través del diálogo, y a salvaguardar conjuntamente la paz y la estabilidad tanto en sus respectivos países como en la región en su conjunto».

«China valora los esfuerzos realizados por las naciones islámicas pertinentes en este sentido», agregó el portavoz, que aseguró que su país «está dispuesto a seguir desempeñando un papel constructivo en este proceso».

Los talibanes confirmaron este miércoles la suspensión temporal de sus operaciones militares contra Pakistán, tras el anuncio de tregua de Islamabad, aunque advirtieron de que defenderán «con valentía» a sus ciudadanos ante cualquier nueva agresión.

La pausa de la operación paquistaní denominada ‘Red-ul-Zulm’ llega a petición de Arabia Saudí, Catar y Turquía, según confirmaron ambos bandos, y durará al menos hasta el próximo martes de madrugada, informó el Gobierno paquistaní.

Pese a la tregua de cinco días con motivo del fin del ramadán, la ONU advierte de que la escalada ya ha dejado miles de desplazados en las zonas fronterizas y urge una investigación independiente de los ataques, tras el bombardeo de un centro de rehabilitación en Kabul que, según fuentes de los talibanes, causó más de 400 muertos y una oleada de condenas de la ONU y la Unión Europea. EFE

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