China celebra la víspera del Año Nuevo lunar con más turistas y mayor gasto

2 minutos

Pekín, 16 feb (EFE).- China celebra este lunes la víspera del Año Nuevo lunar con un aumento de turistas internacionales y un repunte del gasto vinculado a las festividades, mientras plataformas del sector y autoridades destacan el crecimiento de las reservas y del consumo tanto dentro como fuera del país.

Las vacaciones oficiales por la Fiesta de la Primavera se han ampliado este año a nueve días, del 15 al 23 de febrero, y el periodo de desplazamientos conocido como ‘chunyun’, considerado la mayor migración anual del planeta, podría alcanzar hasta 9.500 millones de viajes en 40 días, según estimaciones avanzadas por la Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo.

En paralelo, la llegada de visitantes extranjeros muestra una tendencia al alza. El portal turístico Springtour.com indicó que el número de turistas internacionales que prevé utilizar su plataforma durante las vacaciones se había duplicado interanualmente a fecha del 27 de enero.

La agencia ‘online’ Qunar señaló asimismo que las reservas de vuelos con pasaportes no chinos hacia destinos del país habían aumentado un 30 % interanual a finales de enero, con viajeros procedentes principalmente de Corea del Sur, Vietnam, Singapur, Australia e Indonesia, y un incremento destacado desde Argentina.

El dinamismo no se limita al turismo receptor. La Administración Nacional de Inmigración estima que el tráfico diario de entradas y salidas del país rondará los 2,05 millones de pasajeros durante las vacaciones, un 14,1 % más que el año pasado.

Por su parte, en ciudades como Pekín y Shanghái, los mercados y ferias tradicionales concentran buena parte de la actividad.

En el área comercial de Longfusi, en la capital, visitantes y residentes acuden a puestos de dulces, juguetes artesanales o pinturas de Año Nuevo, en un ambiente marcado por farolillos rojos y espectáculos folclóricos.

En el plano del consumo, la agencia de noticias Xinhua subrayó que productos importados como cerezas chilenas, durianes tailandeses o lácteos europeos han ganado presencia en las mesas festivas, en un contexto en el que la renta disponible per cápita alcanzó los 43.377 yuanes (unos 6.28 dólares, 5,29 euros) en 2025, según la Oficina Nacional de Estadísticas. EFE

gbm/rml

(foto) (vídeo)