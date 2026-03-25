China concluye que aranceles de México a sus productos constituyen barreras comerciales

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Pekín, 25 mar (EFE).- El Ministerio de Comercio de China concluyó este miércoles que las medidas impulsadas por México para elevar aranceles a productos procedentes de países sin tratado de libre comercio, entre ellos el gigante asiático, «constituyen barreras al comercio y la inversión», al cierre de una investigación iniciada el pasado septiembre.

La cartera señaló en un comunicado que, «de acuerdo con los resultados de la investigación», ha determinado que las medidas adoptadas por el Gobierno mexicano «constituyen barreras al comercio y la inversión» en los términos previstos por la normativa china.

La pesquisa fue abierta el 25 de septiembre del año pasado al amparo de la Ley de Comercio Exterior de China y del reglamento sobre investigaciones de barreras al comercio exterior, después de que México planteara un paquete de gravámenes para mercancías procedentes de China y de otros países asiáticos. EFE

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