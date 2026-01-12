China deplora fuerza y amenazas en relaciones internacionales ante amenaza de Trump a Irán

Pekín, 12 ene (EFE).- El Ministerio chino de Exteriores recalcó este lunes su rechazo al uso de la fuerza y amenazas en las relaciones entre países, después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazara a Irán con acciones militares en represalia por la violencia en las protestas que tienen lugar en el país.

«China espera que el pueblo y el Gobierno iraníes superen las actuales dificultades y busquen la estabilidad en el país», afirmó en una rueda de prensa la portavoz jefa de la cancillería china, Mao Ning.

Mao subrayó que China «siempre se opondrá a las injerencias externas en otros países» y reclamó respeto a la soberanía y la integridad territorial de todos los países.

China «llama a todas las partes a actuar de forma conducente a la paz y estabilidad en Oriente Medio», agregó la portavoz.

Pekín es el primer socio comercial de Teherán desde hace diez años, así como su mayor comprador de petróleo, y sus lazos quedaron fortalecidos en 2021 con un acuerdo de cooperación de 25 años en ámbitos como el económico, el militar y el energético.

Según The Wall Street Journal, Trump se reunirá el martes con su gabinete para tener su primera discusión formal sobre posibles acciones en Irán, entre ellas ciberataques, sanciones y bombardeos.

El mandatario dijo este domingo, además, que los líderes de Irán le «llamaron» ayer y «quieren negociar», e insistió en que recibe información cada hora sobre la evolución de las protestas.

Al menos 538 personas han muerto, según datos de la ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), con base en Estados Unidos, en las manifestaciones que empezaron el pasado 28 de diciembre por la crisis económica y que se han propagado por todo el país y el extranjero. EFE

