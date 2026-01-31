China despliega patrullas de vigilancia cerca del arrecife que se disputa con Filipinas

Pekín, 31 ene (EFE).- El Ejército chino llevó a cabo este sábado patrullas de vigilancia aérea y naval en las aguas y el espacio aéreo que rodean el arrecife Huangyan, conocido internacionalmente como Scarborough, una zona en disputa con Filipinas en el mar de China Meridional.

El Comando del Teatro de Operaciones Sur del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) informó en un comunicado que, desde comienzos de enero, ha organizado fuerzas navales y aéreas para intensificar las patrullas y el estado de alerta en torno a las aguas territoriales del arrecife.

Según el parte militar, estas operaciones tienen como objetivo «salvaguardar resueltamente la soberanía y la seguridad de China» y «mantener la paz y la estabilidad» en el mar de China Meridional, al tiempo que se responde a «acciones de provocación e intrusión» de «países individuales» en la región.

Las patrullas se producen en un contexto de renovadas tensiones entre Pekín y Manila, después de que Filipinas realizara recientemente actividades marítimas conjuntas con Estados Unidos en zonas que considera parte de su zona económica exclusiva, una iniciativa que China ha criticado por “perturbar la situación regional”.

El arrecife Scarborough es uno de los principales focos de fricción entre ambos países desde que China asumiera su control efectivo en 2012.

China reclama soberanía sobre la práctica totalidad del mar de China Meridional, una región estratégica por la que transita cerca del 30 % del comercio marítimo mundial y que alberga importantes caladeros y potenciales reservas de hidrocarburos, frente a las reivindicaciones de Filipinas, Vietnam, Malasia y otros países ribereños.

En 2016, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya falló a favor de Filipinas en una causa sobre varias de las zonas en disputa, una sentencia que Pekín rechaza y no reconoce.

Desde la llegada al poder del presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. en 2022, Manila ha intensificado su cooperación en materia de defensa con Estados Unidos, un giro que ha coincidido con un aumento de los roces con China en estas aguas. EFE

