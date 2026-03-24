China destaca el «buen ritmo de desarrollo» de sus lazos con España

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Pekín, 24 mar (EFE).- El Gobierno chino aseguró este martes que las relaciones con España han mantenido un «buen ritmo de desarrollo en los últimos años», ante la prevista visita del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, al país asiático el próximo mes.

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian declaró hoy en una rueda de prensa que China y España son «socios estratégicos integrales» y destacó la evolución de los vínculos bilaterales en los últimos años.

Lin no proporcionó más detalles acerca de la visita, que está prevista para mediados de abril, en el que sería el cuarto viaje del jefe de Gobierno español al gigante asiático.

El Gobierno español explicó el pasado febrero que quiere dar un paso «adicional» en sus relaciones con China y trabaja para institucionalizarlas con contactos regulares de alto nivel de seguimiento al plan de acción 2025-2028 dentro del marco de la nueva estrategia exterior de Asia-Pacífico.

La visita de Sánchez se sumaría a la realizada por los reyes el pasado noviembre y a la del ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, que viajó al país asiático el pasado octubre.

El Gobierno español recalcó el año pasado que las relaciones entre España y China son excelentes y ha destacado el potencial de colaboración en sectores como la automoción, las baterías, la energía fotovoltaica y el hidrógeno verde.

En marzo de 2023, Sánchez viajó a China para participar en el Foro Económico de Boao, conocido como el ‘Davos asiático’, y se reunió en Pekín con el presidente, Xi Jinping, el primer ministro, Li Qiang, y el presidente de la Asamblea Popular, Zhao Leji.

La visita coincidió con el 50º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre España y China, y permitió tratar también la guerra en Ucrania, la cooperación económica y el impulso al turismo y la cultura.

Sánchez volvió a China en septiembre de 2024 para afianzar los vínculos económicos y políticos en medio de tensiones arancelarias entre la Unión Europea (UE) y el país asiático.

En la visita, que incluyó la inauguración del IX Foro España-China en Pekín, Sánchez se reunió con Xi y otros mandatarios chinos, y la agenda favoreció encuentros con empresarios en Pekín y Shanghái, para atraer inversiones chinas y equilibrar la balanza comercial.

Su último viaje data de abril de 2025, en la que fue su tercera visita a China en tres años, en un contexto de guerra comercial entre Estados Unidos y el gigante asiático. EFE

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