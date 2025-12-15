China dice que el crecimiento de la venta minorista alcanza su nivel más bajo en tres años

Las ventas al detalle en China crecieron en noviembre a su ritmo más lento en casi tres años, lo que evidencia las dificultades que enfrenta el país para relanzar el consumo, según cifras oficiales divulgadas el lunes.

El comercio minorista creció 1,3% interanual en noviembre, informó la Oficina Nacional de Estadística (ONE), el ritmo más lento desde diciembre de 2022, cuando se levantaron las duras restricciones contra el covid-19.

El resultado es inferior al pronóstico de la agencia financiera Bloomberg, de 2,9%.

China ha intentado revivir el consumo interno los últimos años, golpeado por una prolongada crisis de endeudamiento en el enorme sector inmobiliario del país.

Pese al bajo nivel de gastos, la economía China se ha sustentado en sus robustas exportaciones, que permanecen resiliente ante la feroz guerra comercial con Estados Unidos.

