China dice que se «exagera» la amenaza de espionaje tras arrestos en Reino Unido

Pekín, 5 mar (EFE).- China afirmó este jueves que se está «exagerando» la llamada amenaza de espionaje chino, después de la detención en el Reino Unido de tres hombres sospechosos de colaborar con el servicio de inteligencia del gigante asiático, entre ellos el marido de una diputada del Partido Laborista.

La portavoz del Ministerio de Exteriores Mao Ning declaró hoy en rueda de prensa que Pekín «se opone sistemáticamente a la exageración de los llamados ‘espías chinos’ y a los intentos de difamar a China mediante ese tipo de narrativas».

La reacción se produce después de que la Policía Metropolitana de Londres anunciara este miércoles la detención de tres hombres de 39, 43 y 68 años en Inglaterra y Gales como parte de una investigación bajo la Ley de Seguridad Nacional del Reino Unido.

Las autoridades británicas indicaron que los arrestados están acusados de colaborar con un servicio de inteligencia extranjero, aunque aseguraron que no existe una amenaza «inminente» para la población.

Uno de los detenidos fue identificado por medios británicos como David Taylor, marido de la diputada laborista Joani Reid, quien afirmó en un comunicado que nunca ha visto indicios de que su esposo haya infringido la ley.

El Gobierno británico ha señalado que mantiene contactos con representantes de la Administración china tanto en Londres como en Pekín tras las detenciones.

El caso coincide con el aumento en los últimos años de las investigaciones por seguridad nacional en el Reino Unido relacionadas con presuntas actividades de espionaje atribuidas a China.

Las detenciones se producen además después de que el Gobierno británico aprobara en enero la apertura de una nueva embajada china cerca del puente de la Torre de Londres, un proyecto cuestionado por algunos políticos y vecinos por motivos de seguridad. EFE

