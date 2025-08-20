The Swiss voice in the world since 1935

China e India se comprometen a reanudar sus vuelos tras una visita diplomática

China e India anunciaron la reanudación de vuelos directos en un nuevo acercamiento bilateral, al concluir la visita a Nueva Delhi del jefe de la diplomacia de Pekín, informó el miércoles la prensa estatal.

La visita a India del ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, permitió también avanzar en conversaciones sobre su disputa fronteriza, la reanudación de las visas turísticas y fomentar el comercio.

En los diálogos de Wang con el asesor indio de seguridad nacional, Ajit Doval, los dos países acordaron «explorar la posibilidad de avanzar las negociaciones para la demarcación fronteriza», así como reabrir tres mercados comerciales limítrofes, según la agencia estatal china Xinhua.

Las relaciones entre los dos países más poblados del mundo se deterioraron tras un mortal choque fronterizo en 2020.

Sin embargo, comenzaron a acercarse en octubre pasado cuando el primer ministro indio, Narendra Modi, se encontró con el presidente chino, Xi Jinping, por primera vez en cinco años durante una cumbre en Rusia.

Modi tiene previsto viajar próximamente a China, en su primera visita desde 2018. 

Wang, por su parte, viajará ahora a Pakistán, archirrival de India y uno de los aliados más cercanos de China en la región.

«Tanto India como Pakistán son importantes vecinos de China. Estamos dispuestos a aumentar la cooperación amistosa con ambos países y esperamos que las diferencias entre ellos sean manejadas adecuadamente», comentó el martes la portavoz de la cancillería china, Mao Ning.

