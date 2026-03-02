China eleva a más de 3.000 los evacuados de Irán tras confirmar la muerte de un ciudadano

1 minuto

Pekín, 2 mar (EFE).- China informó este lunes de que más de 3.000 ciudadanos chinos han sido evacuados de Irán desde el inicio de la ofensiva militar en el país, después de confirmar el fallecimiento de uno de sus nacionales en Teherán a consecuencia del conflicto.

La portavoz del Ministerio de Exteriores chino Mao Ning señaló en la rueda de prensa diaria que, desde que la situación de seguridad «se volvió tensa», la Cancillería, su embajada y sus consulados en Irán han emitido múltiples alertas y han instado a los ciudadanos chinos a abandonar el país «lo antes posible».

Según la vocera, hasta este lunes más de 3.000 ciudadanos chinos han salido de Irán, mientras que las legaciones diplomáticas chinas en países vecinos han enviado equipos de trabajo a pasos fronterizos, para asistir a quienes cruzan por vía terrestre.

«En vista de la actual y grave situación de seguridad en Irán, recordamos solemnemente a los ciudadanos chinos allí que refuercen sus medidas de protección personal y evacúen lo antes posible de manera segura», afirmó Mao.

La actualización se produce tras la confirmación del fallecimiento de un ciudadano chino en Teherán en el marco en el marco de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán y las posteriores represalias en la región. EFE

