China expulsa a tres generales de un órgano consultivo clave

afp_tickers

1 minuto

Un órgano consultivo clave del sistema comunista chino votó la destitución de tres generales, los últimos oficiales en ser apartados del gobierno, dos días antes de la gran cita política conocida como las «Dos Sesiones», informó la agencia estatal Xinhua.

Desde que asumió la presidencia del Partido Comunista en 2012, el presidente Xi Jinping ha llevado a cabo una enérgica campaña contra la corrupción en los ámbitos civil y militar.

En las últimas semanas se produjo la destitución de un poderoso general y otro pilar del sistema, la Asamblea Popular Nacional (APN), expulsó la semana pasada a 19 de sus miembros, entre ellos nueve responsables militares, sin citar ninguna razón.

Al mismo tiempo, votó la destitución del ministro de Emergencias, tras una investigación abierta por corrupción.

Esta vez, fue la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPC) la que tomó el lunes medidas de destitución contra 15 miembros, entre ellos tres generales retirados: Han Weiguo, Liu Lei y Gao Jin, según Xinhua.

No se dio ninguna explicación.

Los 2.000 miembros de la CCPPC, cuya función principal es hacer sugerencias a los parlamentarios, se reúnen el miércoles en sesión plenaria en Pekín y al día siguiente se inaugura la legislatura de la APN, el parlamento unicameral.

Los dirigentes chinos marcan el rumbo del país durante estos días de gran cobertura mediática conocidos como las «Dos Sesiones».

isk-lal/ehl/jnd/arm/meb