China expulsa del Partido Comunista a un exjefe del regulador bursátil por corrupción

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Pekín, 30 abr (EFE).- China expulsó este jueves del Partido Comunista (PCCh) a Yi Huiman, exjefe del regulador bursátil del país, por «graves violaciones de la disciplina y la ley», fórmula habitual con la que las autoridades chinas se refieren a casos de corrupción.

Según un comunicado de la Comisión Central de Inspección Disciplinaria (CCDI), el principal órgano anticorrupción del PCCh, y de la Comisión Nacional de Supervisión, su equivalente en el aparato estatal, Yi fue acusado de utilizar su cargo para obtener beneficios personales y favorecer a terceros en ámbitos como ascensos laborales, aprobaciones de salida a bolsa y concesión de financiación, a cambio de sobornos.

Las autoridades señalaron además que el exfuncionario aceptó regalos y dinero de forma indebida, participó en banquetes y viajes que podían comprometer el ejercicio imparcial de sus funciones y mantuvo «intercambios de poder por sexo y dinero», una de las acusaciones más graves en este tipo de casos.

El organismo disciplinario indicó que Yi «perdió sus ideales y convicciones» y «traicionó su misión original», expresiones habituales en los comunicados oficiales, y subrayó que continuó con estas prácticas pese a la campaña anticorrupción impulsada por el liderazgo chino desde 2012.

Como resultado de la investigación, Yi ha sido expulsado del PCCh, destituido de todos sus cargos públicos y sus ganancias ilícitas serán confiscadas, mientras que el caso ha sido remitido a la Fiscalía para un eventual proceso penal.

Yi, de 61 años, fue presidente de la Comisión Reguladora del Mercado de Valores de China (CSRC) entre 2019 y 2024 y contaba con una larga trayectoria en el sector financiero, donde llegó a presidir el banco estatal ICBC, el mayor del mundo por activos.

El exdirigente estaba siendo investigado desde septiembre de 2025, cuando las autoridades anunciaron una revisión disciplinaria sin detallar entonces los supuestos delitos.

Tras su llegada al poder en 2012, el actual secretario general del PCCh y presidente del gigante asiático, Xi Jinping, inició una campaña anticorrupción en la que decenas de altos cargos han sido condenados por aceptar sobornos millonarios.

Xi volvió a pedir el año pasado «ganar resueltamente la dura y prolongada batalla contra la corrupción», que calificó como «la mayor amenaza» para el PCCh.

La campaña ha sido presentada por el Gobierno como un esfuerzo por mantener la ejemplaridad y la disciplina interna, aunque algunos expertos consideran que también podría servir para neutralizar a rivales políticos. EFE

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