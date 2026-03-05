China insta a cumplir «obligaciones internacionales» y proteger a civiles en Oriente Medio

Pekín, 5 mar (EFE).- China instó este jueves a las partes implicadas en el conflicto en Oriente Medio a cumplir sus «obligaciones internacionales y garantizar la protección de los civiles», al tiempo que pidió detener las operaciones militares y retomar el diálogo para evitar una mayor escalada.

La portavoz del Ministerio de Exteriores Mao Ning afirmó hoy en rueda de prensa que su país está «profundamente preocupado» por la situación actual en la región tras los ataques de EE. UU. e Israel a Irán y las represalias de Teherán.

Mao sostuvo que «la guerra y el uso de la fuerza no pueden resolver los problemas» y reiteró que el diálogo y la negociación son la vía adecuada para resolver las disputas por medios políticos y diplomáticos.

Además, añadió que en los últimos días China ha intensificado sus contactos diplomáticos sobre la crisis mediante conversaciones telefónicas de su ministro de Exteriores, Wang Yi, con sus homólogos de Rusia, Irán, Omán, Francia, Israel, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

Durante esas conversaciones Wang subrayó la necesidad de respetar los principios de la Carta de Naciones Unidas, se pronunció contra el uso frecuente de la fuerza en las relaciones internacionales y pidió detener las operaciones militares.

Mao también confirmó, como avanzó Wang en la víspera, que China prevé enviar próximamente a su enviado especial para Oriente Medio, Zhai Jun, a la región para mediar en busca de un diálogo que permita pacificar la zona, aunque no precisó fechas ni detalles sobre este desplazamiento. EFE

