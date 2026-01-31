China investiga a su ministro de Gestión de Emergencias por posible corrupción

2 minutos

Pekín, 31 ene (EFE).- Las autoridades chinas abrieron este sábado una investigación disciplinaria y de supervisión contra el ministro de Gestión de Emergencias, Wang Xiangxi, por presuntas «graves violaciones de la disciplina y de la ley», una fórmula habitual empleada por el país para referirse a casos de corrupción.

La Comisión Central de Inspección Disciplinaria (CCDI, el poderoso órgano anticorrupción del PCCh) y la Comisión Nacional de Supervisión, agencia equivalente dentro del aparato estatal, informaron en un breve comunicado de que Wang está siendo sometido a una revisión disciplinaria y a una investigación de supervisión, sin ofrecer más detalles sobre los hechos que se le imputan.

Wang, de 63 años, ocupa el cargo de ministro y secretario del comité del Partido en el Ministerio de Gestión de Emergencias y es miembro del XX Comité Central del PCCh (Partido Comunista de China), uno de los principales órganos de dirección del país, informó este sábado la cadena estatal CCTV.

Fue nombrado titular de esta cartera en 2022, tras una trayectoria previa en gobiernos locales y en el sector de la gestión de la seguridad laboral y la prevención de riesgos.

La investigación se enmarca en la campaña anticorrupción impulsada por el presidente chino, Xi Jinping, desde su llegada al poder en 2012, una ofensiva que ha alcanzado a altos cargos del Partido, del Gobierno, del Ejército y de grandes empresas estatales.

En 2025, las autoridades chinas investigaron a 115 funcionarios de rango provincial, ministerial o superior, según datos oficiales, en un contexto de refuerzo del control disciplinario coincidiendo con el arranque del XV Plan Quinquenal (2026-2030).

Tras su llegada al poder en 2012, Xi puso en marcha una campaña anticorrupción en la que numerosos altos cargos han sido condenados por aceptar sobornos millonarios.

Si bien esta ofensiva, una de sus campañas estrella, ha destapado importantes casos de corrupción en el seno del PCCh, algunos críticos han apuntado a que también podría estar siendo utilizada para apartar a rivales o detractores políticos. EFE

gbm/llb