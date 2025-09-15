The Swiss voice in the world since 1935

China multa con 300.000 dólares a adolescentes que orinaron en el caldero de un ‘hot pot’

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Shanghái (China), 15 sep (EFE).- Un tribunal de la megalópolis oriental china de Shanghái condenó a dos adolescentes que orinaron en un ‘hot pot’, los populares calderos de sopa caliente en los que se cocinan carne o verduras en la propia mesa, a disculparse públicamente y pagar una multa de más de 300.000 dólares.

Según informa el portal de noticias local Shine, serán los padres de estos jóvenes -ambos, de 17 años de edad- quienes abonen la sanción, que asciende a 130.000 yuanes (18.246 dólares, 15.552 euros) por limpieza y sustitución de materiales y a otros 2,07 millones de yuanes (290.539 dólares, 247.635 euros) en concepto de facturación perdida, daños de reputación y gastos legales.

La compañía que opera el restaurante en el que sucedieron los hechos, la popular cadena Haidilao, reclamaba inicialmente hasta 23 millones de yuanes (3,2 millones de dólares, 2,8 millones de euros).

Después de que el video se volviera viral en las redes chinas, la Policía shanghainesa detuvo a los adolescentes, apellidados Tang y Wu.

El tribunal consideró que ambos habían «llevado a cabo actos deliberados que afectaron tanto a la propiedad como a la reputación» del restaurante afectado, y que «permitieron a sabiendas que el video circulase por las redes pese a su probable impacto social».

Además, aseguró que los acusados eran «capaces de entender la ilegalidad de sus acciones y las consecuencias de la denuncia», agregando, asimismo, que los padres «habían eludido su obligación de supervisarlos». EFE

vec/gbm/eav

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
35 Me gusta
26 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR