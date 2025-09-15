China multa con 300.000 dólares a adolescentes que orinaron en el caldero de un ‘hot pot’

Shanghái (China), 15 sep (EFE).- Un tribunal de la megalópolis oriental china de Shanghái condenó a dos adolescentes que orinaron en un ‘hot pot’, los populares calderos de sopa caliente en los que se cocinan carne o verduras en la propia mesa, a disculparse públicamente y pagar una multa de más de 300.000 dólares.

Según informa el portal de noticias local Shine, serán los padres de estos jóvenes -ambos, de 17 años de edad- quienes abonen la sanción, que asciende a 130.000 yuanes (18.246 dólares, 15.552 euros) por limpieza y sustitución de materiales y a otros 2,07 millones de yuanes (290.539 dólares, 247.635 euros) en concepto de facturación perdida, daños de reputación y gastos legales.

La compañía que opera el restaurante en el que sucedieron los hechos, la popular cadena Haidilao, reclamaba inicialmente hasta 23 millones de yuanes (3,2 millones de dólares, 2,8 millones de euros).

Después de que el video se volviera viral en las redes chinas, la Policía shanghainesa detuvo a los adolescentes, apellidados Tang y Wu.

El tribunal consideró que ambos habían «llevado a cabo actos deliberados que afectaron tanto a la propiedad como a la reputación» del restaurante afectado, y que «permitieron a sabiendas que el video circulase por las redes pese a su probable impacto social».

Además, aseguró que los acusados eran «capaces de entender la ilegalidad de sus acciones y las consecuencias de la denuncia», agregando, asimismo, que los padres «habían eludido su obligación de supervisarlos». EFE

