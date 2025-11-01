China negociará con fabricantes de autos brasileños para evitar escasez de semiconductores

2 minutos

São Paulo, 1 nov (EFE).- El Gobierno de China abrirá canales de diálogo con los fabricantes brasileños de vehículos para evitar una paralización de la producción debido a la escasez de semiconductores, según informó este sábado el Gobierno de Brasil.

Tras una petición del vicepresidente y ministro de industria de Brasil, Geraldo Alckmin, China, a través de su embajador, aceptó abrir canales de diálogo para evitar el desabastecimiento de chips en el mercado brasileño.

Alckmin calificó la noticia como «un paso importante» ya que la industria automotriz «emplea a 1,3 millones de personas y tiene un impacto directo en otros sectores», aunque aclaró que «aún resta ver como se desarrollarán» las conversaciones «en la práctica».

El anuncio fue bien recibido por la patronal de las fabricantes de vehículos, que hace una semana alertó al Gobierno sobre la necesidad de tomar medidas «rápidas» para evitar que se frene la producción de automóviles por escasez de chips, un escenario que, según dijeron, se daría en «cuestión de semanas».

«La medida allana el camino para el fin del embargo a las importaciones de semiconductores de Nexperia, lo que podría provocar una escasez de proveedores de autopartes en el país y la consiguiente paralización de la industria automotriz», afirmó en una nota la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea).

La crisis de chips se intensificó después de que el Gobierno de Países Bajos tomó el control de la fabricante Nexperia, que opera en ese país como subsidiaria china y produce el 40 % de los chips esenciales para autos flex.

En represalia, China suspendió la exportación de componentes electrónicos producidos en la fábrica localizada en su país, lo que resultó en la interrupción del suministro de estos chips «irremplazables» y «fundamentales», según Anfavea, a los fabricantes de autopartes en Brasil.

El sector automovilístico brasileño experimenta una robusta recuperación, favorecido por las políticas del Gobierno del presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que han fomentado un incremento importante de las inversiones para los próximos años.

Según los últimos datos divulgados, Brasil, el octavo mayor fabricante de vehículos del mundo, produjo 1,99 millones de unidades entre enero y septiembre de este año, un 6 % más con respecto al mismo período de 2024. EFE

adm/psh