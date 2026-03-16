China no aclara si participará en la coalición que impulsa Trump en el estrecho de Ormuz

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Pekín, 16 mar (EFE).- China pidió este lunes evitar una escalada en torno al estrecho de Ormuz y detener las acciones militares en la zona, sin aclarar si participará en una posible coalición internacional para escoltar buques impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El portavoz del Ministerio chino de Exteriores Lin Jian afirmó, al ser preguntado por los llamamientos de Washington a varios países para contribuir a la seguridad de esa ruta marítima, que la situación en el estrecho de Ormuz y sus aguas cercanas ha sido «tensa» recientemente, lo que ha afectado a las rutas internacionales de carga y energía y socavado la estabilidad regional y mundial.

Trump insinuó el domingo que podría posponer su visita a China, prevista para finales de este mes, si Pekín no interviene en Ormuz, un paso por el que transita el 45 % del petróleo que importa el gigante asiático.

El vocero instó a «todas las partes» a cesar de inmediato las acciones militares, evitar una nueva escalada de las tensiones e impedir que la inestabilidad regional tenga un mayor impacto sobre el desarrollo de la economía global.

Preguntado también por si Pekín ha recibido alguna solicitud de Estados Unidos para sumarse a esa coalición y por si enviaría buques a la zona, Lin evitó responder de forma directa y se limitó a señalar que China mantiene comunicación con «todas las partes relevantes» y está comprometida con contribuir a rebajar la tensión y promover una desescalada.

Trump ha reclamado en los últimos días a varios países que dependen del petróleo del Golfo, entre ellos Australia, Japón o Corea del Sur, que colaboren para mantener «abierto y seguro» el estrecho de Ormuz, después de que Irán anunciara su cierre en respuesta a la guerra con Estados Unidos e Israel.

La propuesta ha recibido por ahora una acogida fría: Japón ha señalado que no ha recibido una solicitud formal y que estudia cómo proteger sus buques dentro de su marco legal, mientras Australia y Alemania han descartado enviar barcos de guerra a la zona.

La tensión en Oriente Medio se intensificó a finales de febrero tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán, a los que Teherán respondió con ofensivas contra objetivos en países del Golfo y posiciones vinculadas a Washington.

La semana pasada, el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, afirmó que el estrecho de Ormuz, por donde pasa alrededor del 20 % del petróleo mundial, debe permanecer cerrado, una declaración que ha disparado el precio del crudo y ha agravado la volatilidad en los mercados. EFE

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