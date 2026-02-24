China no responderá a los últimos aranceles de Trump ante inminente visita, según expertos

4 minutos

Shanghái (China), 24 feb (EFE).- El arancel global del 10 % que Estados Unidos aplicará a partir de este martes a sus importaciones probablemente no suscitará, según analistas, un contraataque por parte de China, que se beneficiará de tasas más bajas y busca calmar las aguas ante la visita del presidente estadounidense, Donald Trump.

«China es uno de los principales beneficiados de los sucesos políticos de la última semana en EE. UU.», explica a EFE la economista jefe para Asia de la consultora Oxford Economics, Louise Loo, cuyos cálculos estiman en 6 puntos porcentuales la reducción de la tasa arancelaria efectiva del país norteamericano contra Pekín.

Esa rebaja surge de restar los aranceles impuestos bajo el Acta de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) y ahora anulados por el Tribunal Supremo estadounidense al 15 % al que EE. UU. planea elevar próximamente los hoy anunciados del 10 %, teniendo en cuenta que estos «excluyen algunos bienes clave y productos energéticos, entre otros».

Las exenciones cubren productos agrícolas como carne de res y tomates, medicamentos, minerales críticos y metales para monedas, ciertos productos energéticos y aeroespaciales, donaciones o equipaje relacionado, así como sectores ya gravados por la Administración Trump fuera del paraguas de la IEEPA y por tanto no incluidos en el fallo de la corte, como el acero o el aluminio y sus derivados.

Esta nueva situación también reduce la diferencia en gravámenes entre China y el resto de Asia, lo cual, apunta la experta, «dará un impulso menor a la competitividad china dentro de las cadenas regionales de suministro».

Trump, debilitado

Así, con una coyuntura arancelaria menos desfavorable, Loo ve «una probabilidad muy baja» de que Pekín anuncie «una respuesta» a los aranceles globales del 10 %, especialmente dada la proximidad de la anticipada visita de Trump a China entre el 31 de marzo y el 2 de abril: «Ambas partes querrán mantener una imagen constructiva antes de la cumbre».

Las autoridades chinas solo llevarían a cabo un contraataque «si la carga efectiva de aranceles aumentase significativamente por encima de los niveles anteriores» en los que se encontraba con las tasas impuestas bajo la IEEPA.

«Pero, debido a la tregua comercial (de un año, firmada en octubre) y al escaso margen de tiempo antes de que ambas partes (Trump y su homólogo chino, Xi Jinping) celebren otra cumbre de alto nivel, creemos que el riesgo de aumentar aranceles contra China (…) es bajo en la actual coyuntura», asegura la analista.

De hecho, la posición negociadora de Trump ante Pekín ha quedado debilitada tras el fallo del Supremo, apunta Sarah Tan, de Moody’s Economics: «El dictamen ha socavado la capacidad de EE. UU. de emplear aranceles amplios como amenaza creíble, por lo que China podría replantearse qué concesiones hacer» durante la visita de Trump.

¿Más aranceles?

No obstante, la incertidumbre se mantiene: según Stephen Brown y Simon MacAdam, de Capital Economics, Washington podría usar la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 -en cuya sección 122 se ha amparado ahora para los aranceles globales del 10 %, inicialmente durante 150 días- para imponer nuevos gravámenes a las importaciones hacia mediados de este año.

Otra opción es la sección 338 de la Ley de Aranceles de 1930, que podría habilitar a Trump a anunciar tasas de hasta un 50 % contra países que se considere que han ejercido algún tipo de discriminación contra empresas de Estados Unidos, aunque en este caso su base legal sería menos firme, ya que esta norma fue reemplazada por otras como la mencionada Ley de Comercio.

«Dado que el Representante de Comercio de EE.UU. ya ha abierto investigaciones contra China y Brasil en base a la sección 301, esos países parecen afrontar el mayor riesgo de próximas subidas de aranceles, aunque Trump podría preferir dejarlos donde están hasta después de su visita a Pekín», apuntan Brown y MacAdam.

Los analistas de Capital Economics apuntan a que los volúmenes de importaciones desde China a EE. UU. son los únicos que muestran un impacto claro de los aranceles, por lo que «podrían repuntar un poco» a lo largo de los próximos meses.

En cualquier caso, Tan es clara al respecto de sus perspectivas a futuro: «Esperamos que Trump encuentre otras vías legales de elevar los aranceles, y no nos sorprendería que los aranceles acabasen (en niveles) cercanos a donde estaban antes del viernes». EFE

vec/lcl/ah