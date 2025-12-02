China presenta un sistema de mediación nacional para disputas conyugales y familiares

2 minutos

Pekín, 2 dic (EFE).- China puso en marcha un nuevo mecanismo nacional de mediación en línea para disputas matrimoniales y familiares, una iniciativa conjunta del Tribunal Supremo Popular y la Federación de Mujeres del país que busca reforzar la resolución extrajudicial de este tipo de conflictos, en un contexto de crisis demográfica.

El mecanismo establece un sistema de conexión directa entre los tribunales y los comités de mediación de la oficial Federación de Mujeres, que podrán integrarse en la plataforma judicial para gestionar de forma coordinada las solicitudes, los procesos de mediación y la confirmación judicial de acuerdos, informó este martes la cadena estatal CCTV.

El documento señala que el objetivo es «proteger de manera efectiva los derechos e intereses legítimos de mujeres y menores», reforzar la conciencia sobre la mediación en el ámbito familiar y promover relaciones «igualitarias, armoniosas y civilizadas».

También insta a consolidar los mecanismos ya existentes para prevenir y resolver disputas matrimoniales, integrándolos en los sistemas locales de gobernanza social.

La directriz detalla las responsabilidades de cada institución, los flujos de trabajo y los requisitos para la selección, formación, supervisión y evaluación de los mediadores.

El texto exige «hacer valer el papel de la mediación como primera línea» en la resolución de conflictos familiares y pide a las autoridades reforzar los mecanismos de comunicación, análisis periódico e intercambio de información.

Las autoridades sostienen que el nuevo mecanismo contribuirá a prevenir disputas «desde su origen», en un momento marcado por el descenso del número de matrimonios y los cambios en las dinámicas familiares en el país.

China ha registrado en los últimos años una caída continuada en los enlaces y los nacimientos, así como un aumento de tensiones derivadas de los altos costos de casarse, las dotes, la creciente movilidad laboral y el retraso de la edad media del matrimonio, mientras las autoridades han enfatizado la urgencia de crear una sociedad «favorable a la crianza». EFE

aa/jacb/jgb