China promete medidas contra el espionaje, a raíz de un video de la CIA

China prometió este viernes tomar «todas las medidas necesarias» contra las actividades de espionaje extranjeras, después de que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos difundiera un vídeo de reclutamiento dirigido a oficiales militares chinos.

«China tomará todas las medidas necesarias para combatir resueltamente las actividades de infiltración y sabotaje de fuerzas extranjeras anti-China y salvaguardar resueltamente la soberanía nacional, la seguridad y los intereses de desarrollo», dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lin Jian.

La CIA publicó el jueves un video en su canal de Youtube, que muestra a un oficial chino que decide contactar a la agencia de inteligencia estadounidense tras concluir que «los líderes lo único que protegen son sus propios intereses».

El texto en chino que acompaña el video solicita filtraciones sobre los líderes y el ejército de Pekín, así como sobre otras áreas.

«¿Tiene información sobre altos líderes chinos? ¿Es usted un oficial militar o tiene vínculos con el ejército? ¿Trabaja en los ámbitos de inteligencia, diplomacia, economía, ciencia o tecnología avanzada, o trata con personas que trabajan en esos campos?», pregunta el texto.

