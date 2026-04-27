China promete represalias si Europa adopta un plan para defender su industria local

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China criticó el lunes un plan de la Unión Europea para resguardar a la industria del bloque contra la dura competencia del gigante asiático, y prometió tomar represalias si la iniciativa es adoptada.

La UE presentó en marzo sus reglas «Made in Europe» para empresas que buscan acceder a fondos públicos en sectores estratégicos como autos, tecnología verde y acero, obligando a las firmas a incorporar un mínimo de componentes europeos.

La propuesta es parte integral de un esfuerzo de la UE por recuperar su ventaja competitiva, reducir su declive industrial y evitar la pérdida de empleos.

El Ministerio de Comercio chino indicó el lunes que había enviado comentarios a la Comisión Europea para expresar sus «serias preocupaciones» sobre lo que calificó como «discriminación sistémica».

«Si la UE (…) avanza con esta legislación, y por lo tanto daña los intereses de las empresas chinas, China no tendrá más opción que tomar represalias para salvaguardar firmemente los derechos e intereses legítimos de sus empresas», indicó el Ministerio en un comunicado.

Varias empresas europeas han expresado su preocupación por la competencia desigual con sus rivales chinos, fuertemente subsidiados.

La propuesta europea apunta a los fabricantes chinos de baterías y vehículos eléctricos al exigir a las firmas extranjeras asociarse con empresas europeas y que transfieran tecnología al instalarse en el bloque.

La Cámara de Comercio China en la UE advirtió este mes que el plan marca un giro hacia el proteccionismo que afectará la cooperación comercial entre Europa y China.

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