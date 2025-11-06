China reafirma su compromiso con el «verdadero» multilateralismo para el clima en la COP30

Belém (Brasil), 6 nov (EFE).- El viceprimer ministro chino, Ding Xuexiang, reafirmó este jueves en Belém, durante la cumbre de líderes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), el compromiso de su país con el multilateralismo como vía esencial para enfrentar la crisis climática.

«Estamos comprometidos con un verdadero multilateralismo», afirmó Ding, uno de los siete miembros del Comité Permanente del Politburó del Partido Comunista de China (PCCh).

En este sentido, el alto funcionario chino propuso tres líneas de acción: cumplir con los acuerdos internacionales y actuar bajo el principio de responsabilidad conjunta; ampliar la cooperación global y profundizar la apertura, construyendo un entorno internacional financiero favorable que «permita romper barreras» y garantizar el acceso al conocimiento climático para el mundo entero.

Ding recalcó la necesidad de fortalecer la cooperación global en tecnología verde y eliminar las barreras comerciales a productos sostenibles.

Asimismo destacó los avances de China en materia de energías renovables y reafirmó el compromiso del país de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero entre un 7 % y un 10 % respecto al nivel máximo alcanzado.

El viceprimer ministro señaló que en los próximos cinco años, además de trabajar para reducir las emisiones y la contaminación, actuará en la construcción de barreras de seguridad climática.

La intervención del alto funcionario se da en momentos en que las tensiones comerciales entre el país asiático y Estados Unidos comienzan a ceder tras la imposición de Washington de elevados aranceles para los productos chinos.

La cumbre de jefes de Estado de previa a la COP30, cuyo país anfitrión este año es Brasil, se extenderá hasta el viernes. Ya la conferencia climática comenzará de forma oficial el lunes entrante y se extenderá hasta el 21 de noviembre.EFE

