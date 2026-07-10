China recupera por primera vez la primera etapa de un cohete tras el despegue

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Pekín, 10 jul (EFE).- China recuperó este viernes con éxito la primera etapa de un cohete Larga Marcha-10B tras un retorno vertical sobre una plataforma marítima, en la primera recuperación controlada de este tipo lograda por el país asiático, informaron medios estatales.

El cohete despegó desde el centro de lanzamiento comercial de la isla de Hainan, en el sur de China, tras lo cual su primera etapa regresó de forma vertical y fue recuperada en una plataforma situada en el mar, indicó el Diario del Pueblo.

Según el diario oficialista Global Times, la operación supone la primera recuperación controlada de la primera etapa de un lanzador realizada con éxito por China y también la primera del mundo basada en un sistema de red.

La maniobra representa un avance en los planes chinos para desarrollar cohetes reutilizables, una tecnología considerada clave para reducir costes, aumentar la frecuencia de lanzamientos y sostener futuras constelaciones de satélites y misiones de mayor complejidad.

El sector aeroespacial chino, tanto estatal como comercial, ha intensificado en los últimos años las pruebas de reutilización parcial de lanzadores, aunque el proceso ha estado marcado por varios ensayos incompletos.

En diciembre pasado, el cohete reutilizable Zhuque-3 Yao-1, desarrollado por la empresa privada LandSpace, logró alcanzar la órbita en su primer vuelo, pero no pudo recuperar su primera etapa por una anomalía de combustión durante la maniobra de aterrizaje.

Ese mismo mes, China realizó el primer vuelo de prueba del Larga Marcha-12A, que medios estatales calificaron como «básicamente exitoso» después de que la segunda etapa alcanzara la órbita prevista, aunque tampoco se logró recuperar la primera etapa del lanzador.

En abril, el cohete comercial Tianlong-3, de la empresa Space Pioneer, no completó su debut tras registrar una anomalía en vuelo poco después del despegue desde Jiuquan, en el noroeste del país.

La recuperación de este viernes llega en un momento de expansión del sector espacial chino, con un aumento de los lanzamientos, el desarrollo de nuevas familias de cohetes y una mayor competencia entre empresas privadas y programas estatales.

China ha reforzado en los últimos años su programa aeroespacial con proyectos como la estación Tiangong, el programa lunar Chang’e, la misión marciana Tianwen-1 y los preparativos para un futuro alunizaje tripulado antes de 2030. EFE

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