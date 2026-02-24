China registra más de 2.800 millones de desplazamientos en vacaciones por Año Nuevo lunar

Pekín, 24 feb (EFE).- China registró más de 2.800 millones de desplazamientos interregionales durante los nueve días de vacaciones por el Año Nuevo lunar, un 8,2 % más interanual, mientras que los movimientos de entrada y salida del país alcanzaron los 17,8 millones, con un aumento del 10,1 %, según datos oficiales difundidos este martes.

El Ministerio de Transporte indicó que entre el 15 y el 23 de febrero el volumen acumulado de movilidad superó los 2.800 millones de viajes, con una media diaria de 311 millones y un máximo de 380 millones el sexto día del calendario lunar.

La cartera precisó que durante cinco jornadas consecutivas, entre el tercer y el séptimo día de la también conocida como Fiesta de la Primavera, se superaron los picos históricos previos.

El transporte ferroviario movilizó 121 millones de pasajeros, un 11,5 % más que en el mismo periodo de 2025, con un récord diario de 18,73 millones el 23 de febrero.

La aviación civil transportó 22,05 millones de viajeros, un 7,7 % más, con 171.000 vuelos operados y una tasa de puntualidad del 95,8 %. Por vía fluvial se desplazaron 12,87 millones de pasajeros, un 27,8 % más.

En carretera, los desplazamientos en vehículo privado representaron el 86 % del total, con una media diaria cercana a 270 millones, un 8,3 % más.

El tránsito de vehículos eléctricos en autopistas creció un 34 % interanual, hasta 11,52 millones diarios, según Transporte.

Las cifras corresponden al periodo vacacional dentro del dispositivo anual de viajes masivos conocido como ‘chunyun’, considerado la mayor migración anual del planeta, y que podría alcanzar hasta 9.500 millones de viajes en 40 días, según estimaciones avanzadas por la Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo.

Por su parte, la Administración Nacional de Inmigración informó de 17,8 millones de movimientos de entrada y salida del país durante el periodo festivo, con un máximo diario de 2,25 millones el 21 de febrero.

Del total, 1,3 millones correspondieron a ciudadanos extranjeros, un 21,8 % más, y 460.000 entraron sin visado, un 28,5 % más interanual.

En el ámbito turístico, varias provincias publicaron balances preliminares. Jiangsu (este) encabezó la afluencia con 75,81 millones de visitantes y 60.960 millones de yuanes (unos 8.400 millones de dólares) en ingresos, mientras que Henan (centro) recibió 62,81 millones de turistas y 37.630 millones de yuanes (5.447 millones de dólares).

Sichuan (centro), Hunan (centro) y Hainan (sur) también informaron de aumentos en visitantes y gasto respecto al año anterior. EFE

