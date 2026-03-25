China se opone a «prácticas discriminatorias» de EE. UU., tras veto a routers extranjeros

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Pekín, 25 mar (EFE).- El portavoz de la Cancillería china Lin Jian declaró este miércoles su oposición a la «ampliación arbitraria del concepto de seguridad nacional» y a las «prácticas discriminatorias» de Estados Unidos, después de que las autoridades estadounidenses decidieran vetar la importación de cualquier router extranjero.

Lin declaró hoy en una rueda de prensa que «Estados Unidos debe garantizar un entorno de negocios justo, transparente y no discriminatorio para todas las empresas».

El portavoz aseguró que China desaprueba el uso arbitrario de la «seguridad nacional», alegado por Estados Unidos, y las prácticas que discriminan a empresas extranjeras.

Estados Unidos ha intensificado en los últimos meses sus restricciones a equipos tecnológicos de origen extranjero, como drones fabricados fuera del país, en un contexto de creciente tensión tecnológica y comercial con China.

En esta línea, las autoridades estadounidenses anunciaron el veto a la importación de cualquier router extranjero, alegando razones de seguridad nacional.

Washington justificó la medida por el potencial uso de estos dispositivos en ciberataques, espionaje o robo de propiedad intelectual, mientras abrió la puerta a aprobaciones condicionadas si los fabricantes trasladan su producción a territorio estadounidense.

Se calcula que China controla más de la mitad del mercado estadounidense de routers domésticos, que son los aparatos que conectan ordenadores, teléfonos y todo tipo de dispositivos a internet. EFE

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