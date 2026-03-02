The Swiss voice in the world since 1935

China subraya que la seguridad del estrecho de Ormuz es «de interés común internacional»

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Pekín, 2 mar (EFE).- El Ministerio chino de Exteriores afirmó este lunes que el estrecho de Ormuz y sus aguas circundantes constituyen «canales internacionales importantes para el comercio de bienes y energía» y sostuvo que preservar su seguridad y estabilidad responde a «los intereses comunes de la comunidad internacional».

La portavoz del departamento, Mao Ning, se pronunció así en una rueda de prensa después de que la Guardia Revolucionaria iraní haya advertido que el tránsito marítimo ya no es seguro en la zona, un punto clave del tráfico petrolero y comercial en la región. EFE

gbm/lcl/lab

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR