China subraya que la seguridad del estrecho de Ormuz es «de interés común internacional»

1 minuto

Pekín, 2 mar (EFE).- El Ministerio chino de Exteriores afirmó este lunes que el estrecho de Ormuz y sus aguas circundantes constituyen «canales internacionales importantes para el comercio de bienes y energía» y sostuvo que preservar su seguridad y estabilidad responde a «los intereses comunes de la comunidad internacional».

La portavoz del departamento, Mao Ning, se pronunció así en una rueda de prensa después de que la Guardia Revolucionaria iraní haya advertido que el tránsito marítimo ya no es seguro en la zona, un punto clave del tráfico petrolero y comercial en la región. EFE

