China tacha de «absolutamente inaceptables» los ataques contra cascos azules en el Líbano

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Pekín, 31 mar (EFE).- El Gobierno chino condenó este martes los recientes ataques contra el contingente de la misión de paz de Naciones Unidas en el Líbano, en los que murieron tres soldados indonesios, y los calificó de «absolutamente inaceptables».

La portavoz de la Cancillería china Mao Ning declaró hoy en una rueda de prensa que la acción de este lunes constituye un «ataque deliberado contra las fuerzas de paz de la ONU» y «una grave violación del derecho internacional humanitario y de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU».

Mao instó a que «las partes involucradas» declaren un «alto el fuego y las hostilidades lo antes posible» y a «adoptar medidas concretas para garantizar la seguridad de los cascos azules de la ONU».

«China está dispuesta a seguir desempeñando un papel constructivo en la desescalada de la situación y en el restablecimiento de la paz y la estabilidad», agregó la vocera.

La misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) anunció que dos de sus miembros murieron este lunes a causa de una explosión mientras viajaban en un vehículo por el sur del Líbano, lo que eleva a tres el número de cascos azules fallecidos en los últimos días.

«Dos pacificadores de la FINUL murieron trágicamente hoy en el sur del Líbano, cuando una explosión de origen desconocido destruyó su vehículo cerca de Bani Hayyan (…) Este es el segundo incidente mortal en las últimas 24 horas», denunció el organismo en un comunicado.

El de Bani Hayyan es el segundo incidente mortal ocurrido en apenas 24 horas, después de que otro militar indonesio ya perdiera la vida el domingo por la explosión de un proyectil en una posición de la FINUL cerca de la localidad de Aadchit al Qusayr, también en el sur del país.

La zona de operaciones de la misión se extiende desde la frontera de facto con Israel hasta el río Litani, región donde se desarrollan en la actualidad intensos combates entre el grupo chií libanés Hizbulá y el Ejército israelí, que estaría tratando de establecer una zona de amortiguación.

La instalación de esta franja de territorio en el sur del Líbano tendría como objetivo alejar a Hizbulá de la frontera con Israel, entre otras cosas, aunque el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, defendió hace unos días modificar la frontera de su país para anexionar parte del territorio libanés. EFE

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