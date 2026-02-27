China ve «esperanza» en las negociaciones sobre Ucrania pese a las diferencias

Pekín, 27 feb (EFE).- China afirmó este viernes que existe «esperanza» en las negociaciones sobre la guerra en Ucrania pese a las diferencias entre las partes y señaló que los contactos en curso han comenzado a centrarse en «cuestiones sustantivas» del conflicto.

«La vía hacia la paz no se logrará de la noche a la mañana, pero mientras se mantengan el diálogo y la paz, hay esperanza», declaró hoy la portavoz del Ministerio de Exteriores Mao Ning en rueda de prensa, al ser preguntada por las recientes rondas de conversaciones entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania y la prevista para principios de marzo.

La vocera añadió que, aunque persisten divergencias, las partes «están comprometidas en conversaciones» y han empezado a enfocarse en asuntos de fondo relacionados con la crisis.

Según explicó, durante la reunión de este miércoles entre el presidente Xi Jinping y el canciller alemán, Friedrich Merz, el mandatario chino expuso la «posición de principios» de Pekín, basada en buscar una solución mediante el diálogo y la negociación.

Mao señaló que es necesario garantizar la «participación equitativa de todas las partes», atender sus «preocupaciones legítimas» y promover una «seguridad común» para sentar las bases de un marco de paz duradero, y agregó que China seguirá desempeñando «un papel constructivo a su manera» en apoyo a los esfuerzos de paz.

Las declaraciones se producen en el cuarto aniversario del inicio de la invasión rusa de Ucrania y después de que Estados Unidos acusara esta semana en la ONU a China de «facilitar» la maquinaria bélica rusa, una acusación que Pekín rechazó.

En vísperas de la visita de Merz, la Cancillería china sostuvo además que la crisis de Ucrania «no es ni debe convertirse en un asunto entre China y Europa» y reiteró que el país mantiene una «posición objetiva e imparcial» y no es parte del conflicto. EFE

