China y aranceles de Trump llevan al acero mexicano a nivel crítico, según industria

3 minutos

Ciudad de México, 12 mar (EFE).- La industria siderúrgica mexicana cayó a un nivel “crítico” por la presión simultánea de la sobreoferta de China y de los aranceles impuestos por Estados Unidos al acero mexicano, advirtió este jueves el nuevo presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero), Sergio de la Maza Jiménez.

Al asumir hoy el cargo, De la Maza afirmó que el sector opera apenas al 55 % de su capacidad instalada, un porcentaje que describió como crítico para la industria.

Añadió que la producción mexicana de productos terminados de acero cayó un 8,1 % en 2025, a 16,8 millones de toneladas, mientras el consumo bajó un 10,1 %, en lo que calificó como la mayor contracción reciente del sector.

El dirigente atribuyó buena parte de estas distorsiones a China y “sus países satélites”.

Sostuvo que el país asiático concentra el 53 % de la producción mundial de acero, con 961 millones de toneladas de acero líquido, y que exporta bajo condiciones de ‘dumping’ y subsidios, cada vez más incorporado en manufacturas como autos, camiones, maquinaria y electrodomésticos.

Según Canacero, solo en México las importaciones indirectas de acero superan ya los 11 millones de toneladas equivalentes, mientras a escala mundial China exporta 137 millones de toneladas de acero indirecto.

El reporte estadístico del organismo precisa además que esas importaciones indirectas alcanzaron 11,1 millones de toneladas en 2024 y que el principal canal de entrada fue el sector automotor.

A esta presión se sumó el golpe comercial de Estados Unidos. De la Maza recordó que la Sección 232 impuso en 2018 un arancel de 25 % al acero y aluminio por motivos de seguridad nacional, del que México quedó exento después, pero señaló que en 2025 Washington retiró esa excepción y duplicó el gravamen a 50 %.

En la misma asamblea, el presidente saliente de Canacero, Víctor Cairo, afirmó que las exportaciones mexicanas cayeron más de 50 % tras la aplicación de ese arancel y sostuvo que la medida carece de sustento porque México mantiene un déficit siderúrgico con Estados Unidos de 2,5 millones de toneladas y 4.400 millones de dólares.

Las cifras del organismo muestran que en diciembre de 2025 las exportaciones de productos terminados se desplomaron 52 % anual y que en todo el año bajaron 21,6 %, a 2,4 millones de toneladas.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que el acero será el primer tema que México llevará a la próxima ronda de conversaciones del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá.

Explicó que la negociación girará en torno a tres ejes: reducir la dependencia de importaciones de Asia, fortalecer las reglas de origen y asegurar las cadenas de suministro.

También anunció la renovación de aranceles, la revisión de importaciones temporales y un mayor impulso a compras nacionales para respaldar a la industria. EFE

jsm/jmrg/jrh