China y Corea del Sur acceden a semifinales y al Mundial de Brasil

1 minuto

Redacción deportes, 14 mar (EFE).- Las selecciones de China y de Corea del Sur cumplieron con los pronósticos y se clasificaron para las semifinales de la Copa de Asia femenina al imponerse a Taiwán (2-0, en la prórroga) y Uzbekistán (6-0), respectivamente, con lo que sellaron el billete para el Mundial de Brasil 2027.

El cuadro chino necesitó el periodo añadido en el estadio HBF Park de Perth para seguir aspirando a revalidar el título continental ante un rival que le planteó muchos problemas y que ahora deberá enfrentarse a Corea del Norte en la repesca en busca de una plaza en la cita universal del próximo año.

Un gol de Shao Ziqin (m.94) y una diana en propia meta de Chen Ying-Hui (m.118) acabaron con la resistencia del cuadro taiwanés e incluso dispuso de un penalti, pero lo erró Wurigumula (m .114).

China, que persigue su décimo título, se enfrentará en semifinales a la anfitriona Australia, campeona asiática en 2010 y primera selección clasificada para el Mundial tras ganar el viernes a Corea del Norte por 2-1.

Corea del Sur, finalista hace cuatro años, no tuvo apenas problemas para deshacerse del cuadro uzbeko en el Accor Stadium de Sídney. Goleó sin contemplaciones, con tantos de Son Hwa-Yeon (m.9), Ko Yoo-Jin (m.20), Park Soo-Jeong (m.57), Ji So-Yun (m.72), Lee Eun-Young (m.86) y Jang Sel-Gi (m.93).

El conjunto surcoreano se enfrentará en semifinales al ganador del encuentro Japón-Filipinas, que se disputará este domingo. EFE

jap/jpd