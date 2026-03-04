China y EEUU retomarán negociaciones comerciales la semana que viene en París, según medio

Shanghái (China), 4 mar (EFE).- China y Estados Unidos celebrarán su sexta ronda de negociaciones comerciales a finales de la semana que viene en París, como parte de los preparativos para la inminente visita a Pekín del presidente estadounidense, Donald Trump, avanza hoy el diario hongkonés South China Morning Post.

Ese medio, que cita a fuentes anónimas tanto chinas como estadounidenses, apunta que las delegaciones lideradas por el vice primer ministro chino, He Lifeng, y el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, debatirán sobre posibles acuerdos que firmar en la reunión entre Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, que se espera que tenga lugar a principios de abril.

Concretamente, se buscan pactos sobre aranceles, inversión, soja o tierras raras, aunque esta nueva ronda llega ante un panorama de mayor incertidumbre por los ataques de EE. UU. e Israel a Irán y la decisión del Tribunal Supremo estadounidense contra los aranceles de Trump, que ha dejado a Washington buscando alternativas para volver a imponer unas tasas que Pekín interpretaría como contrarias a la tregua de un año que se firmó el pasado mes de octubre.

Bloomberg, que también avanzó la noticia, enumera además una posible compra de aviones Boeing por parte de Pekín o la cuestión de Taiwán -cuya soberanía reclama Pekín pero que sería defendida por EE. UU. en caso de agresión contra el ‘statu quo’- como otros posibles asuntos que estarán sobre la mesa.

Las fuentes citadas por ambos medios matizan que aún podrían cambiar tanto el momento como la ubicación de esta nueva ronda de negociaciones, la primera desde las celebradas en Malasia en octubre, en las que se preparó la mencionada tregua que firmaron Trump y Xi poco después en Corea del Sur, calmando así las aguas tras meses de escalada arancelaria iniciada por el mandatario republicano, la cual llegó a traducirse en un embargo comercial cruzado ‘de facto’.

Si bien la Casa Blanca ha anunciado ya que Trump viajará a China desde el 31 de marzo al 2 de abril, Pekín aún no lo ha confirmado. Este será el primer viaje de un presidente estadounidense al gigante asiático desde el que llevó a cabo el propio Trump en 2017 durante su primer mandato (2017-2021). EFE

