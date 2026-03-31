China y Pakistán proponen 5 puntos para «restablecer paz y estabilidad» en Oriente Medio

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Pekín, 31 mar (EFE).- Los ministros de Exteriores de China, Wang Yi, y de Pakistán, Ishaq Dar, plantearon este martes en Pekín una iniciativa de cinco puntos para el «restablecimiento de la paz y la estabilidad en el Golfo y Oriente Medio», que incluyen un «alto el fuego inmediato» y «negociaciones de paz lo antes posible».

La iniciativa abarca además «garantizar la seguridad de los objetivos no militares» y de «las rutas marítimas», además de «garantizar la primacía» de la Carta de las Naciones Unidas, recogió la agencia oficial Xinhua. EFE

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