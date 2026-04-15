China y Vietnam reivindican el multilateralismo y refuerzan su cooperación estratégica

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Pekín, 15 abr (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, mantuvo este miércoles conversaciones con el máximo dirigente de Vietnam, To Lam, en las que ambos apostaron por el multilateralismo y por reforzar su relación bilateral con una mayor cooperación estratégica en ámbitos como la economía, la tecnología y la seguridad, en un contexto internacional marcado por tensiones.

Xi indicó a To Lam, que realiza esta semana una visita a China, la primera desde que asumió también la jefatura del Estado vietnamita, que, independiente de los cambios en la situación global, «China seguirá dando prioridad a Vietnam en su política exterior hacia los países vecinos», según la agencia estatal Xinhua.

El mandatario chino felicitó nuevamente a To Lam por su reciente elección de la mano del Partido Comunista de Vietnam y señaló que ambas partes deben fortalecer la confianza estratégica, mantener intercambios de alto nivel y reforzar la cooperación entre partidos.

Ambos países coincidieron en impulsar la colaboración en infraestructuras, así como en sectores emergentes como la inteligencia artificial (IA) o los semiconductores y China, además, expresó su disposición a aumentar la importación de productos vietnamitas.

Asimismo, Xi abogó por intensificar los intercambios en cultura, educación, medios, sanidad y deporte para reforzar los lazos entre ambos pueblos.

En el plano internacional, tanto Vietnam como China se mostraron dispuestos a defender el multilateralismo, el libre comercio y la estabilidad de las cadenas de suministro, y se comprometieron a oponerse al unilateralismo y al proteccionismo.

Por su parte, To Lam expresó que este es su primer viaje al extranjero tras asumir la presidencia, lo que subraya la importancia de las relaciones con China como una prioridad estratégica para Vietnam.

Tras las conversaciones, ambas partes asistieron a la firma de diversos acuerdos de cooperación en ámbitos como relaciones entre partidos, seguridad pública, economía, cadenas de suministro, ciencia y tecnología, medios de comunicación y desarrollo de recursos humanos.

El dirigente vietnamita, que sumó recientemente la presidencia del país a su cargo de secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), concentra así los dos principales puestos del sistema político a semejanza de Xi, quien es a la vez jefe del Estado y secretario general del Partido Comunista Chino (PCCh), además de dirigente de las fuerzas armadas chinas.

La visita de To Lam a China se produce justo un año después del viaje de Xi a Vietnam y en un momento en el que ambos países tratan de reforzar su coordinación política y económica en plena guerra comercial con Estados Unidos.

China se mantiene como el principal socio comercial de Vietnam, en un marco en el que numerosas empresas manufactureras chinas trasladaron en los últimos años parte de su producción al país vecino para esquivar los aranceles impuestos por Washington durante el primer mandato de Donald Trump.

Pese a la estrecha relación entre ambos países comunistas, Pekín y Hanói mantienen fricciones por sus reclamaciones territoriales en el mar de China Meridional, especialmente en torno a varias islas en disputa. EFE

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