Chipre anuncia medidas para frenar el alza de precios por la guerra en Oriente Medio

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Nicosia, 26 mar (EFE).- El Gobierno de Chipre anunció este jueves un paquete valorado en 200 millones de euros, compuesto por ocho medidas, con el objetivo de contener el aumento de los precios tras cuatro semanas de guerra en Oriente Medio.

Entre las disposiciones adoptadas, destaca la de mantener el tipo reducido del 5 % de IVA sobre la electricidad hasta mayo de 2027, mientras que el impuesto sobre los combustibles se reducirá entre abril y junio en 8,33 céntimos de euro por litro.

Asimismo, el IVA sobre la carne, las aves de corral y el pescado será eliminado entre abril y septiembre de este año, y no se aplicarán los denominados «impuestos verdes» sobre el combustible, que hubieran encarecido el precio en 9 céntimos de euro por litro.

En materia laboral y turística, el Ejecutivo cubrirá el 30 % de los salarios de los trabajadores del sector hotelero en el mes de abril y desarrollará un plan de apoyo a las aerolíneas para garantizar la conectividad de la isla para el turismo internacional.

Para el sector agrícola, se subsidiará el 15 % del costo de fertilizantes y suministros agrícolas en abril y mayo.

Al presentar el plan, el presidente de Chipre, Nikos Jristodulidis, aseguró este jueves que las medidas «están completamente presupuestadas y dentro de los superávit presupuestarios».

Además, el mandatario advirtió que el Gobierno no tolerará ningún tipo de especulación y anunció una intensificación de los controles para garantizar la protección de los consumidores. EFE

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