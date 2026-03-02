Chipre confirma «daños leves» en la base británica de Akrotiri, atacada por un dron

Redacción internacional, 2 mar (EFE).- El Gobierno de Chipre confirmó este lunes que un ataque de dron ha causado «daños leves» en la base que el ejército británico tiene en su territorio, y afirmó que mantiene reunido a su consejo de seguridad nacional para evaluar la situación.

El portavoz del Gobierno chipriota, Konstantinos Letymbiotis, confirmó lo que habían indicado horas antes varios medios británicos, que informaron de varias explosiones registradas al filo de la medianoche en la base de Akrotiri, ubicada en la ciudad de Limassol.

«La información que hemos recibido a través de varios canales indica que el incidente involucró a un dron no tripulado, que causó daños leves», señaló Letymbiotis en su cuenta de X.

Aunque se desconoce si se trató de un ataque iraní, el ataque se produjo una hora después de que el primer ministro británico, Keir Starmer, anunciara una participación más activa de su país en los ataques contra Irán, y concretamente el permiso que ha dado a la aviación estadounidense para utilizar algunas de las bases británicas.

Letymbiotis aseguró que, tras producirse el impacto en la base, «las autoridades competentes activaron inmediatamente los protocolos de seguridad prescritos», y siguen «evaluando minuciosamente la situación», en coordinación con el Reino Unido y la administración de las bases británicas.

«El Consejo de Seguridad Nacional (chipriota) sigue (reunido) en una sesión continua bajo el mando del presidente de la República», Nikos Christodoulides, añadió el portavoz, quien prometió proporcionar más información cuando esté disponible.

Según el periódico chipriota Cyprus Mail, las bases británicas en la isla (donde hay aproximadamente 3.000 soldados) han sido declaradas en estado de «amenaza de seguridad» esta medianoche, y se ha ordenado a todo su personal retirarse a sus hogares «alejados de las ventanas y poniéndose a cubierto tras mobiliario sólido».

La base de Akrotiri sirve a la fuerza aérea británica (RAF) «y sus instalaciones de comunicación son un importante elemento del despliegue británico a lo largo del mundo», según la página oficial de ese cuerpo militar.

Durante dos días, el Reino Unido trató de mantener la equidistancia respecto a los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán, sin aplaudirlos ni condenarlos, pero en la noche del domingo Starmer anunció un cambio de postura y una mayor implicación en esa ofensiva. EFE

