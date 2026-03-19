Chipre quiere negociar «el estatus y futuro» de las bases del Reino Unido en su territorio

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(Actualiza con más contexto sobre las bases británicas en Chipre)

Bruselas, 19 mar (EFE).- El presidente de Chipre, Níkos Jristodoulídis, mostró este jueves en Bruselas su intención de negociar «el estatus y el futuro» de las bases militares del Reino Unido en su territorio, una vez que haya cesado la guerra contra Irán y las hostilidades en Oriente Medio.

«Cuando la situación en el Oriente Medio haya terminado, vamos a tener una discusión abierta y franca con el gobierno británico», sostuvo Jristodoulídis a su llegada a la cumbre de líderes de la Unión Europea en la capital belga.

Preguntado por los periodistas, el mandatario chipriota aseveró que cuentan con «un enfoque claro con respecto al futuro de las bases británicas» y añadió que no iba detallar más su posición al respecto porque no quiere «negociar públicamente».

En este sentido, añadió que tienen «algunas ideas» al respecto, algunas de las cuales, dijo, discutió en la noche del miércoles con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, con quien departió sobre la situación en la región.

«Hay algunas iniciativas por parte de las Naciones Unidas, principalmente en el aspecto humanitario de la región», manifestó.

Jristodoulídis aseveró que está «preocupado con la región» y aseguró que se mantiene en contacto con todos los líderes «desde el Golfo, Líbano, Jordania o Egipto», y que la prioridad ahora debe ser «tener una iniciativa para la desescalada».

«Este es el aspecto más importante en este momento. Y es algo que vamos a discutir en el Consejo Europeo. Qué papel puede desempeñar la Unión Europea en la desescalada», explicó.

Chipre se ha visto salpicada por la expansión del conflicto en Oriente Medio desencadenado por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Teherán, después de que el pasado 3 de marzo se registrara un ataque con drones contra la base británica de Akrotiri.

El país mediterráneo reclama desde hace tiempo una revisión de la situación de las bases soberanas británicas de Akrotiri y Dhekelia, una controversia arrastrada desde la independencia de 1960 y que de forma periódica vuelve al debate público.

En 2007, por ejemplo, el Parlamento chipriota exigió compensaciones a Londres por el uso de esas bases y que se coordinase su uso para que no afectase a la seguridad de la isla.

Ese debate se ha vuelto a producir ahora en medio de un creciente malestar con el Reino Unido por el uso potencial de esas instalaciones en la guerra con Irán, porque el ataque y la falta de claridad de Londres sobre el papel de las bases ha generado en Nicosia el temor a verse arrastrada a un conflicto regional ajeno.

La situación de las bases es aún más complicada en medio de la división de la isla, con la República de Chipre situada en los dos tercios sur y de mayoría grecochipriota -allí se encuentras las bases británicas- y perteneciente a la UE.

El tercio norte lo forma la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre, sólo reconocida por Turquía, que cuenta con decenas de miles de militares en ese territorio que invadió en 1974. EFE

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