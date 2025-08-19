The Swiss voice in the world since 1935

Chipre reactiva corredor marítimo de ayuda para Gaza en cooperación con WCK

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Nicosia, 19 ago (EFE).- Chipre ha reactivado el corredor marítimo de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza lanzado en cooperación con la ONG World Central Kitchen (WCK) y suspendido hace más de un año, tras un ataque israelí que mató a 7 colaboradores de esa organización encabezada por el chef español José Andrés.

Así lo informó este martes el Ministerio de Exteriores chipriota en un comunicado en el que precisa que el primer envío partió en la tarde del lunes en un buque desde el puerto de Limasol, en el sur de la isla de Chipre, con destino al puerto de Asdod, en el sur de Israel.

Allí, la carga será desembarcada sin ser sometida a «controles de seguridad adicionales» antes de ser trasladada y distribuida en Gaza, según los «acuerdos que se han alcanzado» (con las autoridades israelíes).

«Se espera que la ayuda sea distribuida (a la población gazatí) por la organización humanitaria internacional World Central Kitchen, en el marco del mecanismo de distribución de la ONU», indica la nota. EFE

