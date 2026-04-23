Chipre se blinda para la cumbre de líderes de la UE y socios de Oriente Medio

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Nicosia, 23 abr (EFE).- Las autoridades de Chipre han desplegado un dispositivo de seguridad sin precedentes en la isla mediterránea con motivo de la cumbre informal de líderes de la UE que se celebra este jueves y el viernes, y en la que también participarán mandatarios del Líbano, Egipto, Siria y Jordania.

Las medidas incluyen el cierre de puertos y de carreteras y vigilancia reforzada del espacio aéreo durante esta reunión donde se abordará la situación en Oriente Medio, y después de que una base británica al sur de Chipre fuera atacada el mes pasado con un dron de diseño iraní lanzado desde el Líbano, que se ubica a unos 290 kilómetros de distancia.

Durante estos dos días, la Unidad Especial Antiterrorista de la policía chipriota desplegará dispositivos terrestres y aéreos en la isla, además de centros de crisis, en torno a los hoteles donde se alojan los líderes en las ciudades de Nicosia y Limasol, según confirmaron a EFE fuentes de la presidencia chipriota de turno de la UE.

La seguridad se ha reforzado en los puntos de llegada y de tránsito de los líderes entre sus alojamientos y las sedes de la cumbre, que serán respectivamente el complejo costero Agia Napa Marina (sudeste), en el distrito de Famagusta, y el Centro de Conferencias Filoxenia de la capital chipriota.

El dispositivo, que cuenta con la participación del Servicio de Inteligencia de Chipre para la vigilancia y prevención de incidentes, incluye también el cierre al tráfico de carreteras que dan acceso al complejo de Agia Napa Marina este jueves por la tarde, así como el viernes en torno a la sede de la cumbre en Nicosia.

Las restricciones al tráfico por carretera también afectarán a las vías entre Lárnaca y Limasol y entre esta última ciudad y Nicosia y Agia Napa. Las autoridades chipriotas también han vetado la navegación en torno a esta localidad costera desde las 16.00 y las 23.00 hora local (13.00 y 20.00 GMT).

Al despliegue de helicópteros para reforzar la vigilancia aérea de la isla se suma la prohibición del uso de drones sobre todo el territorio chipriota durante el jueves y viernes, decretada por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones del país.

La cumbre informal de la UE comenzará este jueves a las 19.00 hora local (16.00 GMT) con una cena de trabajo en la que participará también el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y en la que se discutirán el apoyo financiero a Kiev y las medidas de respuesta a la crisis energética desencadenada por el conflicto en Oriente Medio.

El viernes, los Veintisiete abordarán durante una primera sesión de trabajo desde las 9.30 hora local (6.30 GMT) el próximo presupuesto de la UE para el periodo 2028-2034, y celebrarán una segunda ronda de discusiones junto a los líderes del Líbano, Egipto, Siria, Jordania y del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCEAG), que estará centrada en los esfuerzos para lograr la paz en Oriente Medio y la reapertura del estrecho de Ormuz. EFE

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