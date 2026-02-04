Chomsky se mostró solidario con Epstein, según correos de 2019

El lingüista estadounidense Noam Chomsky, uno de los intelectuales más influyentes de las últimas décadas, le expresó por correo electrónico en 2019 su solidaridad a Jeffrey Epstein por la «horrible manera» en que, según él, los medios y la opinión trataban al difunto delincuente sexual.

El intercambio de mensajes, revelado en un nuevo lote de archivos del gobierno estadounidense, tuvo lugar meses antes del arresto de Epstein por cargos de tráfico sexual de menores y apunta a una relación más estrecha de la ya conocida entre el financiero y el académico de izquierda.

En respuesta a un correo de Epstein en el que le pedía consejo para manejar a la «prensa pútrida», Chomsky le recomendó mantener un perfil bajo y lamentó la «horrible manera en que te están tratando en la prensa y el público».

«Lo que los buitres desean fervientemente es una respuesta pública, que luego les brinde una apertura (…) para una embestida de ataques venenosos, muchos de ellos de simples buscadores de publicidad o chiflados de toda índole», escribió Chomsky, que ahora tiene 97 años.

El intelectual añadió que «esto es especialmente cierto ahora, con la histeria que se ha desarrollado en torno al abuso de las mujeres, que ha llegado al punto de que incluso cuestionar una acusación es un delito peor que el asesinato».

El cruce de mensajes se dio en febrero de 2019. Epstein fue arrestado en julio de ese año y hallado muerto en su celda de Nueva York en agosto.

Archivos anteriormente publicados mostraban que Chomsky mantuvo una relación con el fallecido financiero mucho después de la condena de 2008 contra Epstein por prostitución de menores.

Una imagen difundida por demócratas en el Congreso muestra a Chomsky sentado junto a Epstein en un avión.

En 2023, el intelectual defendió su relación con Epstein y afirmó al Harvard Crimson «sabíamos que había sido condenado y (que) cumplió su condena, lo que significa que reingresa a la sociedad según las normas vigentes».

Considerado el fundador de la lingüística moderna, Chomsky se convirtió en una figura central de los siglos XX y XXI, sobre todo por su papel de intelectual comprometido en su crítica radical de la política exterior de Estados Unidos e Israel, así como de los medios.

