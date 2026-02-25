Christophe Leribault, presidente del palacio de Versalles, nombrado para dirigir el Louvre

1 minuto

París, 25 feb (EFE).- El presidente del palacio de Versalles, Christophe Leribault, fue nombrado este miércoles como nuevo presidente del Louvre en sustitución de Laurence des Cars, quien dimitió ayer tras la crisis que ha vivido la institución desde el robo de joyas del pasado octubre.

Leribault, conservador e historiador de arte de 62 años, estaba al frente de Versalles desde marzo de 2024 y deberá hacer frente a desafíos «importantes», según explicó la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, en una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros.

Bregeon mencionó como principales misiones del nuevo presidente del museo el mejorar la seguridad y modernizarlo, además de dar continuidad al megaproyecto de reforma ‘Louvre – Nouvelle Renaissance’ (Louvre – Nuevo Renacimiento), anunciado a comienzos de 2025 después de que la propia Des Cars alertara de la «obsolescencia inquietante» de las instalaciones. EFE

