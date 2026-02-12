Chucky, aliado del narcotraficante Fito extraditado a EE.UU., recapturado en Ecuador

Quito, 12 feb (EFE).- El Ministerio de Defensa de Ecuador informó este jueves de la recaptura de Julio Alejandro R. M., alias Chucky, fugado de la cárcel en 2024, y quien fuera parte del círculo de confianza de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, extraditado el año pasado a EE.UU., donde está imputado por narcotráfico y contrabando de armas de fuego.

Chucky fue capturado en Cotogchoa en la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, y es considerado objetivo de alto valor nacional del grupo armado organizado Los Choneros, que lideraba Fito.

Era señalado como cabecilla con influencia en las provincias de Sucumbíos (fronteriza con Colombia y Perú), Orellana (fronteriza con Perú) y en Pedernales, provincia de Manabí, una de las más afectadas por la violencia en Ecuador, y vinculado al presunto control de rutas del narcotráfico entre la Amazonía y la Costa, según el Ministerio.

Recordó que ‘Chucky’ se fugó en 2024 del centro de privación de libertad N.° 1 Sucumbíos y que registra una sentencia en firme de 34 años por el asesinato de un policía en esa provincia.

«Se le atribuye participación en múltiples hechos violentos y formó parte del círculo de confianza de alias Fito», precisó en el escrito antes de agregar que su captura representa «un golpe directo a la estructura operativa y financiera» de la organización criminal.

El Ministerio de Defensa subrayó que avanzan en la recuperación «del control del territorio para devolver tranquilidad a las familias ecuatorianas».

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» que declaró el presidente del país, Daniel Noboa, para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar «terroristas».

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior. EFE

