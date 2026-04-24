CICR: La comunidad internacional debe honrar la esperanza de mejora del pueblo de Haití

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Isabel Saco

Ginebra, 24 abr (EFE).- En medio de una crisis insostenible, con la mitad de la población necesitada de ayuda humanitaria y apenas el 30 % de centros de salud funcionando, los haitianos mantienen -contra todo pronóstico- la esperanza de que su situación mejorará, asegura la jefa de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en el país, Marisela Chau.

«Observamos que la población en Haití todavía mantiene la esperanza de que la situación va a mejorar y nuestro mensaje a la comunidad internacional es que hay que honrar esta esperanza (…) y que la población debe estar en el centro de cualquier decisión de actores nacionales o de la comunidad internacional», dijo en una entrevista con EFE la representante de la organización en Haití desde 2021.

Ese año empezó la espiral de violencia armada incontrolable en el país caribeño, que ahora vive uno de tantos picos de asesinatos y masacres, como el registrado a fines de marzo al norte de Puerto Príncipe, la capital, que dejó setenta muertos, una treintena de heridos y medio centenar de casas incendiadas.

La de Haití es la peor crisis del continente americano, tras el avance de las bandas armadas (hasta un centenar) que se han apoderado del 90 % del área de Puerto Príncipe (unos 2,8 millones de habitantes), donde el simple hecho de transitar por las calles puede hacer de cualquiera una víctima del fuego cruzado o de un ataque con drones.

La peruana Chau sostiene que para el CICR es muy preocupante que las operaciones con drones explosivos estén ocurriendo «en zonas densamente pobladas» porque esto hace que sea «muy difícil preservar a la población».

Según investigaciones de la organización de derechos humanos Human Rights Watch, las fuerzas de seguridad de Haití y contratistas privados que trabajan con ellas han llevado a cabo extensos ataques con drones con el objetivo de recuperar terreno en la capital, en los cuales han muerto más de 1.200 civiles.

El uso de ese artefacto con carga explosiva también ha sido denunciado por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.

Una de las particularidades del trabajo del CICR en los lugares donde opera es su capacidad de hablar directamente y gozar de la confianza de las partes que se enfrentan en los conflictos, lo que en el caso de Haití le permite convencerlos de que autoricen su entrada y la de otras organizaciones humanitarias para aportar su ayuda a la población que vive en las zonas bajo su control.

Preguntada sobre cómo es dirigir ya por cinco años el trabajo humanitario de un equipo de setenta personas con tales niveles de inseguridad, la delegada del CICR habla de un «sistema de gestión de seguridad muy estricto», que impide a los trabajadores internacionales de esta organización en Puerto Príncipe caminar por las calles y les impone un toque de queda.

Para desarrollar su trabajo en cualquier zona primero deben contar previamente con las garantías de seguridad del grupo que ejerce el control, explica Chau, quien participa en una serie de reuniones de responsables de delegaciones en la sede global del CICR en Ginebra.

Para los empleados haitianos de la oficina del CICR en Puerto Príncipe la situación es todavía más delicada: «El solo hecho de desplazarse desde sus casas a nuestra oficina ya es un riesgo».

Actualmente, una de las prioridades de las autoridades de Haití es el despliegue de la llamada Fuerza de Represión de Pandillas (FRP), autorizada por la ONU -aunque no se trata de una de sus misiones de paz- a la que se ha planeado asignar 5.500 soldados de distintos países, de los cuales Chad ha aportado los primeros 400 que ya están en Haití.

Está previsto que esté operativa a partir de octubre, aunque está por ver si la comunidad internacional la financia de forma suficiente, lo que no ocurrió con una anterior misión internacional formada por policías que lideró Kenia, pero no contó con los recursos necesarios.

Se teme que el paso de personal policial a militar entre una misión y otra signifique que la FRP aplicará una estrategia ofensiva en su objetivo de desmantelar a las bandas armadas, lo que podría causar nuevos sufrimientos entre la población. EFE

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