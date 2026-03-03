CICR avisa de que Somalia sufre una crisis de hambre cada vez «más profunda» por la sequía

3 minutos

Nairobi, 3 mar (EFE).- Somalia se enfrenta a una crisis humanitaria cada vez «más profunda» que afecta a millones de personas que pasan hambre en el país, después de dos temporadas lluviosas consecutivas sin precipitaciones, alertó este martes el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

En un comunicado, la organización advirtió de que «existe un alto temor a una nueva caída hacia los catastróficos niveles de hambre observados en 2022», cuando la sequía más larga de la historia registrada del país lo llevó al borde de la hambruna.

El último análisis de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF) -el estándar internacional para medir las crisis alimentarias-, publicado el pasado 24 de febrero, cifró en 6,5 millones las personas afectadas por la inseguridad alimentaria en Somalia, casi el doble que a principios de 2025, recordó el CIRC.

Las «repetidas crisis climáticas» están golpeando al sector del pastoreo, una actividad que sostiene a más del 60 % de la población somalí, y la muerte de ganado en grandes cantidades está obligando a la población a abandonar sus hogares y buscar refugio en campamentos de desplazados.

«Los animales están muriendo. No tienen nada para comer. Tenía 500 cabras, solo quedan 50. Tenía 70 camellos, quedan 20», dijo Abdulkadir Mohamed Farah, un pastor de 61 años, en declaraciones recogidas por el CICR en Dhusamareb, capital del estado de Galmudug (centro).

«El ganado, tanto camellos como cabras, se ha perdido. Ahora, tememos que la gente también muera», añadió Farah.

En el norte del país, en la región de Nugal, también se lamentó Maymun Ali Mohamed, una joven de 19 años recién llegada con sus dos hijos pequeños a un campamento de desplazados internos.

«Cuando vi morir a los animales, decidí mudarme y quedarme con familiares. Me dije a mí misma que mis pequeños no podían morir», señaló.

Según la organización, la pérdida de ganado en las comunidades de pastores en Somalia «no solo significa una pérdida de ingresos, sino que marca el colapso de todo su modo de vida, obligándolos a menudo a abandonar las zonas rurales en busca de ayuda».

Así, el desplazamiento está al alza en el país, donde más de medio millón de personas se vieron forzadas en 2025 a abandonar sus hogares como consecuencia del conflicto y la sequía.

«Los combates han provocado desplazamientos. La sequía también… La situación se tornará desesperada si no llegan pronto las lluvias», afirmó Mohamed Sheikh, que supervisa las operaciones del CICR en Galmudug.

Mientras, los fuertes recortes de ayuda humanitaria implementados por Estados Unidos y otros países el año pasado hicieron que la financiación para Somalia se haya reducido «drásticamente», lo que ha obligado a muchas organizaciones a cerrar sus programas en el país.

«Sin lluvias urgentes y un aumento significativo de la respuesta humanitaria, millones de personas podrían caer más profundamente en niveles de hambre de emergencia», aseveró la ONG. EFE

lbg/pa/jgb

(foto) (vídeo)