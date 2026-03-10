Cien obras patrimoniales que nunca habían salido de México se exhiben en Madrid

Madrid, 10 mar (EFE).- La Casa de México en Madrid acogerá hasta el 31 de mayo “Rebeldías vanguardistas del siglo XX”, una exposición que reúne más de cien obras de la colección privada de Vicky y Marcos Micha Levy que salen de México por primera vez para mostrarse al público.

Curada por Taiyana Pimentel, la muestra aborda la trayectoria de uno de los coleccionistas más audaces de México en su época, así como las sensibilidades e historia de una familia a mediados del siglo XX.

Con piezas de cuatro artistas patrimoniales como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Miguel Covarrubias y José Clemente Orozco, entre otros, ofrece al espectador un acceso excepcional a obras que habitualmente permanecen lejos de cualquier museo.

Setenta años de una mirada audaz

La colección, que acumula ya setenta años de historia, nació de una visión del coleccionismo que emerge de subjetividades y temporalidades simultáneas a la construcción del arte mexicano en la primera mitad del siglo XX.

Se trata de «una colección muy, muy personal del ojo de mi padre, que se dedicó casi de tiempo completo a estudiar a varios artistas», recuerda Moisés Micha Levy en una conversación con EFE este martes.

El inicio fue un retrato de Diego Rivera, primera adquisición que abrió un camino irreversible.

Ese legado no vivía en bodegas. Las obras decoraban la casa familiar, acumuladas unas sobre otras en la sala de estar, conviviendo con el ritmo cotidiano de la familia.

Esta exhibición propone un diálogo entre creadores que, desde contextos y trayectorias distintas, contribuyeron de manera decisiva a la construcción de la modernidad artística en el país.

«Se convierten en articuladores de una imagen de nación», explica Susana Pliego, directora de Cultura de Casa de México, al describir cómo Rivera, Siqueiros y Orozco tejieron, con pigmento y muro, una identidad colectiva.

Uno de los núcleos más luminosos de la exposición es el dedicado a Miguel Covarrubias. La familia Micha posee la colección más importante de su obra en el mundo entero.

Pocos artistas del siglo XX contienen tantos mundos como Covarrubias. Dibujante, ilustrador, pintor y antropólogo, su obsesión por descifrar la realidad lo llevó más allá del lienzo: «Fue él quien demostró que los olmecas, y no los mayas, fueron la cultura madre de Mesoamérica», señala Micha Levy.

«Fue una persona realmente renacentista, con la ironía y el sarcasmo de retratar no simplemente a alguien, sino la esencia de esa persona», resume. Junto a Covarrubias, la muestra acoge también obras de Na Olin, Rufino Tamayo y Francisco Toledo.

Es la primera vez que esta colección sale de México. «Nunca, nunca, nunca se había hecho antes», subraya Micha Levy.

«Aunque vayan a México no pueden ver esta colección porque se trata de una colección privada. Tenerla aquí con grandes artistas mexicanos es un lujo», reafirma Pliego. EFE

