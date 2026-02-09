Científicas de Ecuador impulsan charlas, talleres y ferias para inspirar a niñas y jóvenes

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 8 feb (EFE).- La Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas (Remci) impulsa charlas, talleres, ferias y encuentros en varias partes del país para inspirar a niñas y jóvenes en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se conmemora cada 11 de febrero.

Las acciones buscan visibilizar el aporte de las mujeres en la ciencia, fortalecer vocaciones científicas y generar espacios de diálogo sobre equidad, acceso al conocimiento y participación plena de niñas y mujeres en áreas científicas y tecnológicas, explicó la Remci en un comunicado.

Las actividades se realizan en varias universidades, escuelas, colegios e incluso museos con el objetivo central de motivar a niñas y jóvenes para que se vean como futuras científicas, «reconociendo que la falta de referentes visibles sigue siendo una de las principales barreras para la participación femenina» en ciencia y tecnología.

En Ecuador, solo el 28 % de quienes se dedican a la ciencia son mujeres, según la datos de la Red.

El miércoles, por ejemplo, habrá en la Alianza Francesa de Quito un conversatorio denominado ‘Mujeres científicas en el Ecuador: Abriendo caminos desde la academia’, mientras que en la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol) de Guayaquil se realizará el cine foro ‘Mujeres, Ciencia e Historias’.

En la Universidad Politécnica Salesiana de Guayaquil también iniciará ese día una exposición y unas conferencias denominadas ‘Mujeres científicas y las ciencias’ que estarán disponibles hasta el 11 de marzo, ya que algunas actividades están pensadas para que coincidan con el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de ese mes.

Además, durante todo el mes las científicas acudirán a escuelas y colegios de algunas ciudades para dar charlas a las estudiantes.

La agenda cuenta con el apoyo del Museo Interactivo de Ciencia (MIC), la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), el Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD, en francés), así como de universidades y organizaciones locales. EFE

cbs/sbb